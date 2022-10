Sociolog: Et samfund skal måles på, hvordan det behandler sine svageste. Det gælder også i abortdebatten

Det er usolidarisk over for den enkelte unge kvinde, som skal have en abort på samvittigheden resten af livet, at vi ikke taler mere åbent om, hvilke konsekvenser man risikerer at bære resten af sit liv, skriver sociolog

Mennesker er berettigede til, som minimum, at blive anerkendt i og med deres grundlæggende menneskelighed. De ufødte iblandt os er derudover også berettigede til at blive anerkendt som de eneste 100 procent skyldfrie ofre i en ulykkelig situation, hvor en kvinde træffer et valg om at abortere dette menneske efter frivillig sex. Aborten gør selvfølgelig ikke barnet til mindre menneske; det gør barnet til et dødt menneske.

Det næste, vi uundgåeligt må forholde os til ved dette emne, er, at vi ikke kan tale om rettigheder uden også at dreje samtalen hen på ansvar i næste åndedrag. For uden ansvar mangler der en væsentlig brik.