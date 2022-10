Søren Pape: I den ideologiske debat glemmer venstrefløjen det vigtigste: barnets tarv

Danskerne har gennem århundreder opbygget et land, som vi er stolte af. Et land, som er blevet til dét, vi kender i dag, fordi vi gennem skiftende tider er blevet influeret og formet af kristendommen, af filosofi, videnskab og kritik. Det har skabt fundamentet for vores demokrati og for vores ytringsfrihed.

Danmark er blevet et bedre land, end det var for bare 100 år siden. Alle er blevet mere velstående. Kvinder har fået en stemme i den offentlige debat og kan gøre sig økonomisk uafhængige af deres ægtemænd. Børn betragtes som individer med rettigheder, og seksuelle minoriteter betragtes ikke længere som afvigende eller syge.

Samtidig strømmer der en bølge af opbrud ind over mange vestlige samfund. Alt er til debat. Og hvad min generation før kendte som ret og forkert, vendes på hovedet. Som barn lærte jeg, at man ikke skal dømme andre på deres køn eller på deres hudfarve. Nok var der drillerier, for børn kan være onde, men vi mødtes som ligemænd – og -piger – i klasselokalet og i idrætshallen.

I dag lærer børn noget andet: at etnicitet og køn er mere definerende for, hvilket menneske du er. Det er blevet vigtigere, hvad du er, frem for hvad du gør. Vi har set det med Normstormerne, der udpeger "privilegerede", og vi har set det med lgbt-demonstrationer på Nørrebro og Black Lives Matter-demonstrationer, hvor hvide mennesker skal gå bagerst eller ikke må råbe med på slagord.

Det sætter vores sammenhængskraft på prøve. Nogle skal dukke nakken, fordi historien har gjort dem til nutidens skurke. De skal træde varsomt og helst et skridt tilbage på grund af deres forfædres samtidige ugerninger. Og så er der de andre – dem, der partout er ofre, fordi de tilhører en minoritet. Den skelnen er nyt for mig.

Det er også nyt for mig, at små børns seksualitet skal diskuteres, og at det tilmed er noget, børnene selv skal tage stilling til. Det skurrer i mine ører, og det føles forkert.

Der sker så meget i børn og unges udvikling, hormonelt og følelsesmæssigt, at jeg er overbevist om, at det kun vil skabe mere forvirring, hvis køn gøres til noget, alle kan vælge til eller fra. Børn skal have lov til at være børn, og de skal have lov til at lege og eksperimentere med deres køn – uden at skulle beslutte, hvilken "boks" de tilhører.

Jeg mener, vi er kommet meget langt ud, når et flertal i Folketinget har besluttet, at fireårige børn sammen med deres forældre skal kunne tage stilling til, om man nu også er det køn, man er født som.

Alt kastes i disse tider op i luften: køn, pronomener, seksualitet, etnicitet, selv begreber som "mor" og "far". Og Gud være nådig ved den, der sætter et forkert ben i debatten. Diskussionen om identitet er blevet så polariserende, at man kan frygte, at det går ud over sammenhængskraften i vores lille land.

Må man sige, at der findes to køn? At kvinder føder børn? At mænd og kvinder er forskellige i kraft af deres biologi? Jeg håber det.

Jeg mener ikke, at køn mest af alt er en social konstruktion, eller at racisme kun kan udøves af hvide mennesker. Jeg mener, at mænd godt må have en holdning til ligestilling, og jeg mener ikke, at jeg er privilegieblind, fordi jeg er født med lys hud.

Det er ikke det Danmark, jeg kender. Jeg synes, vi har opbygget et dejligt land, som vi kan være stolte af: vores værdier og kulturarv, vores frisind og vores humor. Det må vi ikke give afkald på for at tækkes dem, der lader sig støde af det mindste.

Børn har brug for faste rammer. De skal vide, hvor de hører til, hvad de er, og hvor de kommer fra. De har brug for et solidt fundament og noget konkret, de kan forholde sig til.

For mig at se er et solidt fundament forudsætningen for, at vi som mennesker kan tage del i vores samtid.

Søren Pape Poulsen er formand for Det Konservative Folkeparti.