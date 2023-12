Søren Pape Poulsen: Historieløsheden frustrerer mig dybt

Jeg ved det godt. Der har efterhånden været skrevet mange ord om krigen mellem Hamas og Israel. Men selvom lidt mere end to måneder synes som lang tid, så er vi slet ikke færdige med at diskutere alle facetter af denne konflikt efter terrorangrebet på Israel.

I dette skriv vil jeg fokusere lidt på noget, som frustrerer mig ekstremt meget: historieløsheden, der trives i bedste velgående på sociale medier, uddannelsesinstitutioner og i den offentlige debat. Eller rettere: Enten er det historieløshed eller også ren kynisme i en konflikt, som er så uendelig tragisk.

Jeg har ikke tal på, hvor mange billeder, videoer og beskeder jeg får tilsendt med holdninger om Israels brutalitet samt billeder af børn, der er såret og hårdt ramt. Samtidig får jeg en masse ord smidt i hovedet om, hvordan jeg støtter folkemord mod civile, når jeg klart siger, at Israel må forsvare sig selv mod terroristerne fra Hamas.

Jeg får beskeder, der tager udgangspunkt i, at Israel brutalt myrder civile, og at vi alle lukker øjnene for dette, særligt når Israel er en besættelsesmagt, der har taget palæstinensernes land. Jeg har ikke tal på, hvor ofte jeg hører dette.

Det har fået mig til at tænke, at enten er historieløsheden total, eller også har nogle en helt anden dagsorden, der handler om, at Israel ikke længere skal eksistere.

Vi har i Det Konservative Folkeparti foreslået, at der nationalt udarbejdes et nuanceret og objektivt undervisningsmateriale, så vi sikrer, at der undervises i dette emne, og at lærerne forhåbentlig tør undervise i dette. Også i områder med stor muslimsk population.

Jeg tror desværre, at virkeligheden er den, at mange (primært) yngre tror, at staten Israel blev dannet med verdenssamfundets accept, og at man for at give jøderne deres eget land efter Anden Verdenskrig tog et land, Palæstina, og gav det til jøderne. Det lyder i debatten, som om mange faktisk tror det. Ikke noget med, at det faktisk før Israels oprettelse var et britisk mandat og så videre. Hvis man så aktivt advokerer for, at et land er stjålet fra nogle andre, får man hurtigt skabt en offerfortælling. Vi må og skal have nuanceret og gjort klart for alle unge (og alle andre), hvordan historien rent faktisk er.

Det skærer mig i hjertet, hver gang civile dør. Det er tragisk, og det er forfærdeligt. Det er hjerteskærende at høre om, hvordan Hamas på kynisk vis voldtog og dræbte den 7. oktober, og det er hjerteskærende at opleve børn ramt i krigen mod Hamas.

Men husk nu, at Hamas ikke spiller efter reglerne. De gemmer sig blandt civile og bruger civile som skjold. De er kyniske, ondskabsfulde og mennesker uden hjerte, som er fuldstændig ligeglade med deres egen befolkning i Gaza. Hamas må og skal udryddes. Der findes ikke en fredelig løsning med Hamas.

Og der findes ikke en tostatsløsning, hvis det fører et kalifat med sig med Hamas som de ledende figurer. Det er i alles interesse at bekæmpe Hamas, og det må være uden for al diskussion, at Israel må forsvare sig selv. Inden for krigens love naturligvis.

Søren Pape Poulsen er formand for Det Konservative Folkeparti.