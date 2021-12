Søren Ulrik Thomsen stod for mig som en (stille) befrielseshær

”Jeg har ikke tænkt noget over det endnu. Det vil jeg nok gøre nu.” Søren Ulrik Thomsen bliver interviewet til ”Skønlitteratur på P1”. Her trækker han et kort, jeg ville ønske, at flere turde bruge i vor tid: retten til ikke at mene noget akut om alt, man konfronteres med. Retten til at tænke sig om – og tage sig tid til at gøre det – i stedet for at dømme på et løst grundlag.