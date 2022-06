Sørine Goftredsen: Sikandar Siddique er den personificerede krænkelse

Hvis man var i tvivl om, hvad identitetstænkning helt konkret kan bruges til, fik man et svar ved det folkemøde, der blev afsluttet på Bornholm i går. Den politiske leder af partiet Frie Grønne, Sikandar Siddique, skaffede sig masser af taletid ved at gøre et stort nummer ud af en episode med politiet.

Ifølge Sikandar Siddique blev han på gaden i Allinge kontaktet af politiet, der ville kende hans identitet, hvilket Siddique tolker som såkaldt ”etnisk profilering”, altså en praksis, hvor politiet standser folk alene på grund af deres hudfarve. Bornholms politi har en anden udlægning og hævder, at det var Sikandar Siddique selv, der blandede sig, da de fulgte op på en borgerhenvendelse angående to andre mænd.

Det er svært at gennemskue, men mens man ret dårligt forestiller sig, at politiet skulle bede om identifikation fra en politiker på Folkemødet, som de fleste kan genkende, er pointen her, at både journalister og Sikandar Siddique selv tog så kraftigt afsæt i begivenheden, at sidstnævnte i en debat på TV 2 blev den altdominerende hovedperson.

Han greb atter lejligheden til at tale om den strukturelle racisme i dette land, ivrigt assisteret af Alternativets leder, Franciska Rosenkilde, der ser verden på samme vis. Faktisk så præcist, at de to reelt ikke kunne forklare, hvorfor de ikke slår sig sammen til ét parti. De er sammen nedsunket i det identitetspolitiske verdensbillede, og Sikandar Siddique spiller virkelig spillet, når han om og om igen beskriver sine personlige lidelser, fra han første gang hjemme på Blågårds Plads på Nørrebro i København følte sig forulempet af ordensmagten. Tricket virker.

Mere end nogen anden fungerer Sikandar Siddique som selve den personificerede krænkelse, skønt han som søn af forældre, indvandret fra Pakistan, her i et land med frihed og masser af muligheder er nået langt, men alligevel mest taler om sine trængsler. Gang på gang fremstiller han Danmark som et land gennemsyret af racisme, og gang på gang savner man i de mange debatter, at andre skaber ligevægt. De fleste tier og træder vande, og således også i søndags eftersom ikke mange ønsker at kritisere en mand med anden etnisk baggrund, der er i færd med at beskrive, hvor hårdt han har det. Sådan virker de mekanismer, der gennem årtier har bidt sig fast. Sikandar Siddique mener, at han altid i en sag som denne er bagud på troværdighed, og sandt er det, at vi i Danmark nærer stor tillid til politiet.

Vi skal vide, hvad Sikandar Siddique taler om. For han taler hele tiden Sørine Gotfredsen

Til gengæld er Sikandar Siddique foran angående opmærksomhed i betragtning af hvor mikroskopisk lille hans parti er, langt foran, hvilket siger noget om identitetstænkningens psykologiske gennemslagskraft.

Det er netop blevet påvist, at et stort flertal af danskerne ikke abonnerer på den tænkning, men den kan ikke desto mindre skaffe en person virkelig meget taletid. Nu venter vi i spænding på videooptagelser fra det seneste åsted i Allinge. Vi skal vide, hvad Sikandar Siddique taler om. For han taler hele tiden.

Sørine Gotfredsen er sognepræst, forfatter og debattør.