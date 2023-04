Sørine Gotfredsen: Casper Christensen-program er et studie i menneskelig begrænsning

”All Exclusive” sendes for tiden på TV3 og vil formentlig i løbet af de næste 10 år blive genudsendt så uophørligt, at de fleste danskere før eller siden støder ind i det. Og det er godt. For programserien udgør et lærerigt studie i vestlig dekadence og menneskelig begrænsning