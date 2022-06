Sørine Gotfredsen: Bør astronauter ikke kunne tænke eksistentielle tanker?

Sørine Gotfredsen ærgrer sig over, at den danske astronaut Andreas Mogensen ikke tænker eksistentielle tanker om sin rumfærd i P1-program

Det har altid faldet mig svært at mobilisere interesse for det ydre rum. Det skyldes måske, at det store ukendte derude synes så komplet ubegribeligt, at min tænkeevne ganske enkelt slår fra. Af samme grund har jeg vanskeligt ved at deltage i den store dyrkelse af Danmarks første astronaut, Andreas Mogensen, der i de senere år er blevet en ægte nationalhelt. Endnu større end Søren Brostrøm og Svend Brinkmann.

Og det fortsætter. For tiden forbereder Andreas Mogensen sig til et halvt års ophold på den internationale rumstation, og i går var han inviteret i ”Ugens gæst” på P1 hos Pia Røn, der spurgte om mange ting lige fra drengedrømme til de konkrete forhold i rummet, hvor man skal gå i den samme t-shirt i en uge og stort set ikke sveder i den vægtløse tilstand, hvor man ikke bruger sine muskler. Interessant nok, alt sammen, men under hele samtalen længtes jeg efter spørgsmål i forhold til, hvad det gør ved ens indre at rejse gennem tid og rum. Ikke mindst da Andreas Mogensen formulerede denne sætning: ”Hvert skridt er en ny mulighed for at opdage noget…” Opdage hvad?