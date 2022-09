Sørine Gotfredsen: Brian Laudrup sætter sin status på spil for Dubai

Brian Laudrup har optrådt i en reklamevideo for det kommende, skandaleombruste VM i fodbold. Det skulle han nok ikke have gjort, skriver Sørine Gotfredsen

På videoen taler Brian Laudrup om et af sine egne berømte VM-mål uden – efter eget udsagn – at være klar over, hvor meget han kom til at fungere som reklamesøjle for et samfund med et syn på for eksempel kvinder og homoseksuelle, der strider mod den mere humant oplyste verden.

Affæren har fået konsekvenser for Brian Laudrup, der straks efter sin optræden blev fyret som fodboldekspert på både TV 2 og dagbladet Politiken, hvilket har rystet ham. Han har været naiv, erkender han, og meddeler, at han slet ikke opfattede sit tredagsbesøg i Dubai som del i en promovering af byen. Han sad blot på en terrasse og talte om sin gamle scoring uden i øvrigt at tjene ret meget på det.