Sørine Gotfredsen: De yngre sangere var mest optaget af egen selvudvikling, men Anne Linnet optrådte på vegne af noget større

I nyt program synger de unge om sig selv og den identitet, de slås for at skabe i dette land, mens den ældre synger om alt det, hun er blevet givet ved at være så heldig at være født i netop dette land

Torsdag er der premiere på filmen ”Bamse”, der handler om sangeren Flemming Jørgensen, der i mange år var en institution i dansk musikliv med gruppen Bamses Venner indtil Jørgensens død i 2011. Jeg husker tydeligt, da han i 1970'erne spillede til indvielsen af Hadsten Hushjælp. Der var frikadeller, kartoffelsalat og højt humør, for det var stort, at Bamse var kommet til byen.

Udover at være en dygtig sanger var Flemming Jørgensen elsket som en, der stod inde for det, han sang, nærmest ligegyldigt, hvor beskedent budskabet var. Det er en kunst at være oprigtigt til stede i ønsket om at give noget til andre, og da skuespiller Anders W. Berthelsen, der i filmen spiller Bamse, forleden på TV 2 blev bedt om at beskrive sangerens kvaliteter, betonede han netop den generøse oprigtighed.