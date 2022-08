Sørine Gotfredsen: Det er ikke et øjeblik for tidligt, at den glemte kvindekamp rører på sig

Alene navnet er bemærkelsesværdigt: Kommissionen for den glemte kvindekamp. Det mere end antyder, at noget vigtigt skal indhentes, og denne kommission, nedsat af regeringen, kom i torsdags med en række forslag angående hjælp til kvinder, der i muslimske miljøer oplever social kontrol. De kvinder, som kvindekampen aldrig rigtig har interesseret sig for.

Et af forslagene går ud på at forbyde det muslimske tørklæde i grundskolen, da man vil hindre, at små piger hjemmefra tvinges til at dække sig til. Vi husker, at idéen er gammel. Dansk Folkeparti har i mange år argumenteret for et forbud mod tørklæder visse steder, og mens det altid er interessant at opleve, hvordan gamle, udskældte tanker får nyt liv, lærer vi også her noget andet, nemlig at mens en del af dansk mentalitet synes at gå en lille smule hen over hovedet på nogle muslimer, har én ting sat sig fast: troen på den personlige frihed. Og således kan den gennemgående reaktion blandt de muslimske kvinder, der både torsdag og fredag har optrådt i medierne, sammenfattes i udsagnet om, at den enkelte skal have ret til at bestemme selv.