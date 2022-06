Sørine Gotfredsen: Det er på tide, at biskopper deltager i debatprogrammer

En håndfuld biskopper bærer i disse dage et stort ansvar for, at vi diskuterer, hvordan en politisk beslutning kan være i strid med kristendommen. Flere biskopper meddelte for nylig, at regeringens plan om at sende asylansøgere til Rwanda er ukristelig, og udsagnet har vakt røre.

Diskussionen blev taget i onsdags i P1 Debat, hvor den omstridte Rwanda-model blev endevendt, og hvor altså også begrebet ukristelig kom på bordet. Der var ingen biskopper til stede, men biskop over Viborg Stift, Henrik Stubkjær, har tidligere udtalt, at det handler om, hvorvidt vi vil se vores næste som medmenneske, mens hans kollega i Lolland-Falsters Stift Marianne Gaarden har sagt, at debatten hviler på en ”ukristelig præmis.”