Sørine Gotfredsen: Det er svært opmuntrende, at vores kirkeminister forstår værdien af folkekirkens rummelighed

Bestemte historier har det med at gå igen i medierne, og præster, der falder uden for tidsånden, har altid været godt stof. Lidt guf til forargelsen, og nu er den der igen.

En nyansat præst i Hedensted vil ikke vie homoseksuelle og fraskilte, og denne gode gamle traver blev forleden behandlet i DRs ”Aftenshowet”.

Programmet fungerer mest af alt som vor tids tv-katalysator for samtaleklichéer og holdningsmæssigt medløb, og kultur-og kirkeminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) skulle sammen med skuespiller Jakob Fauerby, der selv er homoseksuel, diskutere sagen.

Det udviklede sig anderledes end forventet, da det viste sig, at de eneste i studiet, der for alvor kunne hidse sig op over præsten i Hedensted, var studieværterne selv.

I tråd med den lidt simple udlægning af ægteskabet som et spørgsmål om følelsernes gyldighed og intet andet, finder både Ane Halsboe-Jørgensen og Jakob Fauerby det ganske vist indlysende, at folkekirkepræster bør vie homoseksuelle.

Men samtidig fandt de, at prisen for at tvinge alle præster til samme progressive praksis er for høj, da det vil skade folkekirkens enestående rum for uenighed. Tilmed understregede de, at det jo er ganske uproblematisk som homoseksuel at blive viet, ja, man har faktisk krav på at få en præst stillet til rådighed, hvilket Jakob Fauerby selv fik, da han blev gift.

I realiteten er der ikke noget problem. Så hvorfor lovgive? Det var vidunderligt fornuftigt at lytte til, og man savnede kun, at de to værter stillede det oplagte spørgsmål. For hvorfor var det så nødvendigt i sin tid at lovgive mod burkaer, der heller ikke omfangsmæssigt udgør et stort problem i Danmark?

Gad nok vidst om Ane Halsboe-Jørgensen her ville ty til den gode historisk grundede argumentation og mene, at der i dette land skal værnes mere om kristen end muslimsk kultur. Mere om folkekirkens berømte rummelighed end om muslimsk tradition for tildækning af kvinder. Det ville være et interessant socialdemokratisk ryk.

For selvfølgelig har man en principiel pointe i kritik af nogle præsters afvisning af homoseksuelle par. Det er et klart udtryk for diskrimination, skævt i forhold til tidens ånd, men klogt er det som Jakob Fauerby at konstatere, at homoseksuelle kan blive viet stort set overalt i dette land, og at kirken skånes for masser af strid og ballade, hvis man lader sagen ligge der.

Det er svært opmuntrende, at også vores kirkeminister tilsyneladende forstår denne pragmatiske tilgang, alt imens den gennemsnitlige studievært stadig ikke er nået længere end til forargelse over, at nogen i 2022 tænker anderledes end i de københavnske saloner.

Med sine besindige tanker om folkekirken har ministeren formentlig her bidraget til at bremse endnu en frustrerende mediedebat og bestræbelse på ensretning af åndslivet. Det er gode dage. Ateisternes seneste kampagne for at få danskerne til at forlade folkekirken synes at være faldet til jorden, og kirkeministeren viser tegn på besindighed. Noget går fremad.

Sørine Gotfredsen er sognepræst og debattør.