Hvis pligten til tydeligt at beskrive kristendommens betydning i Danmark nu tilmed fjernes fra DR’s public serviceaftale, må man blot endnu mere ihærdigt insistere på selv at tale om den

En nyhed er sluppet ud, netop som ”Den store Bagedyst” igen fylder DR-skærmen lørdag aften, så vi atter kan glæde os over sprogblomster som ”wauw”, ”megafedt” og ”for helvede, chokoladen er knækket!”.

Vi kan i det hele taget ånde lettet op over, at den seneste sparerunde ikke er gået ud over de mest uundværlige programmer.