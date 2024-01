Sørine Gotfredsen: Dronningen er den lykkelige modsigelse til samtidens dyrkelse af selvbestemmelse

Det burde egentlig ikke være muligt i 2024 i et land som Danmark at have et monarki, men jeg er ikke i tvivl. Følelsen af tillid og tryghed ved at bo her ville i dag have været mindre uden vores dronning, skriver Sørine Gotfredsen