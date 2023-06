Sørine Gotfredsen: Hvad nytter en studietur til Taleban?

Jeg ved ikke rigtig, om man skal være bestyrtet eller bare føle stille undren, men det er under alle omstændigheder opsigtsvækkende at tage på venskabelig visit hos talebanstyret i Afghanistan.

Det har tre imamer gjort, heriblandt den danske Naveed Baig, der tirsdag aften i Deadline på DR 2 fortalte om sin rejse. Klippet kan ses på DRTV. De tre imamer kom i audiens hos Talebans talsmand og mødte også styrets kultur- og turistminister, og disse mænd fortalte, at man i Afghanistan er mere eller mindre på nippet til at lade piger og kvinder vende tilbage til skoler og universiteter. Der er lidt problemer med pensum, som var blevet alt for sekulært og vestligt, og det skal lige strammes op, men nedlukningen af kvinders uddannelse er kun midlertidig.

Mens Naveed Baig berettede, følte man sig hensat til perioden for den mest glødende værdidebat herhjemme, hvor man ofte fornemmede, at vi ikke rigtig taler det samme sprog. Jo, på overfladen. Når Naveed Baig taler om at ære den kritiske dialog og se alle nuancer og ”følge op”, genkendes de faste vendinger fra den vestlige demokratiske tradition. Men samtidig synes manden at befinde sig i en slags parallel boble, hvor han tilsyneladende forestiller sig, at det vil påvirke Talebans ideologi, at der kommer en dansk imam forbi og fortæller, at hans datter skal i 3.g efter sommerferien.

Hvis den slags bøgegrønne beretninger fra den frie verden havde nogen effekt, var Taleban-konstruktionen nok for længst styrtet i grus, og mens programmets vært havde svært ved at skjule sin undren over gæstens naivitet, savnede man skarpere spørgsmål. Hvordan opfatter Naveed Baig den udlægning af islam, der hærger i et land, hvor man siden magtovertagelsen i 2021 har indført offentlige henrettelser, skrappe dydsregler for kvinders påklædning og afskaffelse af uddannelse til piger efter 6. klasse? Hvordan udlægges Koranens verdensbillede i en sådan flok af meget religiøse muslimer?

Ifølge Naveed Baig benytter Talebans talsmand sig hovedsageligt af religiøse argumenter, hvilket jo betyder henvisning til Koranen og profetens sædvane, og hvis Naveed Baig tror på, at han og kollegerne kan præge udviklingen i et benhårdt muslimsk teokrati, må det vel kræve, at de går i intens religiøs diskussion med dets ledere. Hvad bliver der mon helt konkret sagt, når disse muslimske mænd mødes?

Det fik man ikke noget svar på, og Naveed Baig nøjedes med at præsentere sin rejse under rubrikken ”religiøse mennesker på en studietur”. Man følte sig ikke overbevist om, at det har mindet synderligt meget om en tur til Løgumkloster, og det er fortsat vitalt at få danske imamer til at svare klart på, hvordan islam ifølge dem i sin kerne skal fortolkes. Det har også betydning for fremtiden i Danmark, og efter dette interview sad man tilbage med følelsen af, at vi stadig har et stykke vej at gå for helt at forstå hinanden.

Angående Taleban-styret og kvinders frihed sagde Naveed Baig:

”Der er momentum, og vi vil gerne følge op.”

Ja så. God rejse.

Sørine Gotfredsen er debattør og sognepræst.