Sørine Gotfredsen: Hvor egoistisk har man lov at være?

Det er svært at formulere de rammende adjektiver angående danskerne. Ikke desto mindre er vi altid i færd med at karakterisere os selv, og det siges, at vi udmærker os ved stor gensidig tillid. Samtidig findes egoismen naturligvis, og den spreder ofte en vis følelse af chok, da den udgør en så stor modsigelse af solidaritet, at man lige skal sunde sig, når den optræder.