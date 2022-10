Sørine Gotfredsen: Hvorfor skal alle pludselig proppes i diagnosekasser

Det kan utvivlsomt være rart for nogle at se mennesker med succes fortælle om deres lidelser i ”Min skjulte smerte”, men programmet vidner om en bekymrende udvikling, skriver Sørine Gotfredsen

Natasja Crone gør det fint, og de optrædende er åbenhjertige, men man bliver en smule bekymret. Først lidt om de optrædende. Jesper Skibby, der op gennem 1990'erne optrådte som cykelsportens evigt glade dreng, fortæller om selvhadet bag facaden, ADHD og selvmordsforsøg, og vi følger hans datter, der selv beder om at blive ”udredt” og kommer hjem med hele tre diagnoser. Claudia Rex lider af OCD og trang til at udføre bestemte handlinger for at undgå ulykker, og Anne Kirstine Riemann fortæller om en hæslig barndom, hvor hendes – senere konstaterede – autisme og ADHD gjorde hende til mobbeoffer.

Det kan utvivlsomt gavne nogle at høre, hvordan man kan leve med kvaler og alligevel få et godt liv, men lidt bekymret bliver man som sagt. For det er ikke uproblematisk så intensivt at sætte mennesker i definerede kasser. Når Jesper Skibbys datter brændende ønsker sig diagnoser og efter at have fået dem virker dybt lettet, aner man, at bogstavkombinationer kan blive en slags erstatningsidentitet. Det er højeste mode at beskrive sin mentale skrøbelighed i offentligheden – sin ”sårbarhed”, som alle pludselig kalder det – og vi kan forfalde til at dyrke menneskets svaghed mere end menneskets styrke.