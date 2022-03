Sørine Gotfredsen: Jeg slipper aldrig af med ubehaget ved at se folk få tårer i øjnene over deres eget gode initiativ

Da jeg fredag aften gik gennem Københavns gader, opdagede jeg, at en lang række søjler bag Nationalmuseet var blevet forsynet med gule og blå farver. De ukrainske. Jeg følte sympati med initiativet, men spurgte også straks mig selv, om det mon overhovedet har reel betydning på den måde i solidaritet at male byen gul og blå.

Tankegangen er knyttet til både individets frygt for at drukne i endeløs ubetydelighed og forestillingen om, at det i denne globale tidsalder faktisk betyder noget, at en dansk familiefar med sine børn og cirka 30.000 andre danskere en lørdag aften møder op til koncert. Sørine Gotfredsen

En af de formuleringer, der i nyere tid har bidt sig fast, er, at man gerne vil gøre en forskel.

Den bruges i mange sammenhænge, og da DR og TV 2 i fællesskab i lørdags på Rådhuspladsen i København afholdt en koncert til støtte for Ukraine, der kunne følges på storskærme i flere jyske byer, var den atter i centrum. Alle talte om at gøre en forskel. Lige fra de to værter, Natasja Crone fra TV 2 til DR’s Johannes Langkilde og musiker Steffen Brandt, der var blandt de optrædende, og mens koncerten naturligvis var knyttet sammen med en kontant indsamling, er spørgsmålet stadig, hvad det egentlig vil sige at gøre en forskel. Og om den forskel, man gør, hovedsageligt foregår inde i én selv.

Når jeg altid mærker ubehag som vidne til idealistiske arrangementer som det i lørdags, hvor vi selvfølgelig også blev præsenteret for de to moderne freds-slagere med det dybt naivt pacifistiske livssyn – John Lennons ”Imagine” og Nordahl Griegs ”Kringsat af fjender” – skyldes det en hårfin balance i os alle mellem forfærdelsen over verdens ondskab og begejstringen for egen mere eller mindre indbildte godhed.

Det indlysende selvbehagelige truer konstant med at bevirke, at den største forskel, man gør, foregår i ens egen fornemmelse af at være et velmenende menneske. Men stop nu. Noget er faktisk denne gang lidt anderledes.

For virkelighedens vilkår taler, og når man ser en ung ukrainsk flygtet kvinde beskrive sit håb om atter at blive forenet med sit land og sine forældre, rører det hjertet på en anden måde, end når man ser et menneske fra den anden side af jordkloden fortælle om sine trængsler. Sådan er det bare. For mange i hvert fald. Og når sangerinde Sanne Salomonsen iført traditionel ukrainsk hårpynt fra scenen siger: ”Mit hjerte bløder for mine ukrainske søstre,” aner man, at hun næppe ville erklære samme personlige slægtskab med hvem som helst på jorden.

Det er, som om verden er i færd med at falde tilbage i sine givne geografiske folder og håndgribelige afstande, og endnu mere klart stod det, da TV 2’s Rasmus Tantholdt midt i det hele fra Ukraine berettede, at folk omkring ham blev dybt rørt, når han fortalte om den danske koncert. Jeg slipper aldrig af med ubehaget ved at se folk få tårer i øjnene over deres eget gode initiativ. Men hvis det samtidig kan skabe styrke i dem, der lige nu virkelig har brug for den, er noget trods alt vundet.