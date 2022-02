Sørine Gotfredsen: Man må gerne trække nazi-kortet, når det giver mening

Hitler mente, at kunst som udgangspunkt ikke skulle indeholde noget anstødeligt. Når filmskoleelever udvandrer fra film i undervisningen, de finder krænkende, er det totalitær tænkning, og så giver det mening at trække nazi-kortet

Det er i vid udstrækning kunsten, der beskriver grundlæggende mentaliteter i en bestemt epoke. Den gengiver psykologiske tilstande og kan afsløre ideologiske intentioner, og det siger noget om ens tid, i hvor høj grad man vægter kunst. For tiden taler vi mere om den, end vi har gjort længe.

Efter sigende ruster Mette Frederiksen (S) sig til at være kunstens statsminister, og også som del af den lette underholdning pibler den frem. Lørdag aften i DR’s indsamlingsshow for corona-trængte børn blev vikingekunstneren Jim Lyngvild portrætteret. Tre kunstmalere gengav ham i den lidt kitschede stil, der er blevet Lyngvilds populære varemærke, og han minder i disse år om, at den idealiserede og let tilgængelige fremstilling af mennesket altid har haft folkelig appel.

Jeg er som udgangspunkt dødtræt af påstanden om, at god kunst skal provokere, men man skal samtidig være opmærksom på en tids længsel efter det renskurede udtryk. Både æstetisk og ideologisk.

I P1-programmet ”4. division” talte vært og historiker Adam Holm forleden om netop dette i en diskussion om, hvorvidt det kan forsvares at trække nazi-kortet i debatter. Holm mener, at det af og til kan forsvares, og her kommer synet på kunst ind i billedet. Adam Holm henviste til tendensen blandt filmskoleelever med at udvandre, når de i undervisningen udsættes for film, de ser som krænkende og ukorrekte, og Adam Holm trak her en parallel til nazismen og beskrev, hvordan Adolf Hitler afskyede kunst, der ikke ærede virkeligheden på den rette måde.

Artiklen fortsætter under annoncen

Diktatoren ønskede, at mennesket og naturen blev fremstillet smukt og rent og på alle måder ikke krænkende, og han fastslår i sit berygtede manifest ”Mein Kampf”, at den moderne kunst fra århundredeskiftet ind i 1900-tallet blot: ”drejede sig om en nedbrydningsproces af kulturens grundlag i det hele taget…” Hitler mente, at kunst som udgangspunkt ikke bør rumme noget anstødeligt, lidt ligesom de mest krænkelsesparate i dag, og i stedet skal den ifølge nazi-lederen hylde idealet og en tidløs skønhed.

Set i det lys har Adam Holm ret i, at man kan trække nazi-kortet, når nogle basale træk i totalitær tænkning til alle tider anes mellem os. Uomtvisteligt er det nemlig, at vor tid rummer kræfter, der stræber efter at rense kunsten og sproget og historieskrivningen for det anstødelige, og hvis man aldrig tør trække nazi-kortet, gør vi nazismen til et så isoleret og særegent fænomen, at vi går glip af vigtig lærdom ved at se dens tidløse totalitære tråde komme til udtryk i vor egen tid.

Det er svært, jeg ved det, for nazi-kortet misbruges konstant, hvilket også er sket i corona-epoken. Blandt andet i en grotesk sammenligning mellem stigmatisering af jøder og ikke vaccinerede. Men af og til perspektiverer det på nyttig vis, og det gælder bestemt også i vores omgang med kunst. Vi vil sikkert bedre og bedre komme til at forstå det, for der i kunsten er der så meget vitalt på spil. Demagogerne har altid vidst det, og nazi-kortet skal trækkes, når det giver mening.

Sørine Gotfredsen er sognepræst og debattør.