Sørine Gotfredsen: Mette F. havde måske ret. Danmark bliver ikke helt det samme igen

For hver gang en myndighedsperson forklarer, at vaccinen er vores altafgørende våben, kan kløften mellem os blive lidt bredere, skriver Sørine Gotfredsen

Nok er vi opdraget til at se den naturvidenskabelige stemme som nogenlunde objektiv, men for tiden fremstår den også overordentligt moralsk. Det erfarede man atter, da vicedirektør i Sundhedsstyrelsen Helene Probst på både DR og TV 2 trådte frem på endnu et pressemøde og udtalte, at det er fuldstændig ”altafgørende”, at vi bliver vaccineret.