Sørine Gotfredsen misforstår Barbie-film. Den giver gods til refleksion

Jeg har aldrig ejet en Barbie-dukke. Jeg har aldrig savnet at eje en Barbie. Mit børneværelse rummede bamser, smølfer og bøger. Da min ældste datter blev født for 16 år siden, knæsatte jeg princippet om "ikke-lyserød". Hun blev iført brune fløjlsbukser og babydragter med giraffer i grøn, gul og orange. Det karikerede pigeunivers har aldrig været mig.

Derfor reagerede jeg med instinktiv ulyst, da jeg stødte på traileren til Barbie-filmen. Min første, anden og tredje tanke var, at den film måtte mine døtre – der havde lys i øjnene – se selv. Men en aften i juli satte jeg nu alligevel parentes omkring mine egne præferencer og løste billetter til Barbie-filmen, til dem og til mig.

Jeg blev mildest talt overrasket. For filmen er – midt i alt det lyserøde – én lang tankevækker gennem sine komiske karikaturer og sin evne til at tilgå patriarkat-/matriarkat-tematikken fra skæve vinkler. Som biografgænger bader man i pointer, der blander ironi og samfundskritik, ”flipper” ens perspektiv og bringer en forfrisket tilbage til den kulturelle og samfundsmæssige forståelse, man nu engang har erhvervet sig i livet.

Derfor blev jeg noget overrasket over at læse, at Sørine Gotfredsen i Kristeligt Dagblad den 29. juli betragter filmen som ”lyserød hjernevask” og refererer til andres filmoplevelse, tilsyneladende uden selv at have set filmen.

Barbie lever i Barbie-land, hvor alle kvinder hedder ”Barbie”, og mandekønnet hedder ”Ken”. Ken'erne fylder ikke meget i landskabet, og de lever kun gennem relationen til Barbie. Barbierne har nok i relationerne til medsøstrene; de mødes for eksempel til Barbie-dansefester hver aften. Ken'erne figurerer kun perifert som nogle, der står og gør sig til, mangler livsindhold og venter på Barbies blik.

Ken udbryder på et tidspunkt: ”Jeg ved ikke, hvem jeg er uden dig. Det er Barbie og Ken. Der er ikke nogen ’bare Ken’.” Allerede på dette tidspunkt i filmen har den voksne beskuer draget adskillige paralleller til kvinder, der gennem historien er blevet opfattet og tituleret gennem deres mands eksistens, titel og efternavn, har oplevet ringeagtelse af deres evner og har stået uden for de enkønnede netværk, der gav socialisering, forbindelser og indflydelse.

Af forskellige årsager opstår der i filmen et behov for, at hovedpersons-Barbie må tage en tur til menneskenes verden. Den Ken, som forguder hende, sniger sig med. Det er ren kontraktmodel – hjemme, ude, hjemme – men mødet med menneskenes verden er også sjovt. Som når Barbie ser en stor plakat af en gruppe letpåklædte Miss Universe-kvinder og spontant udbryder: ”Næh, Højesteret!”. Eller når hun opsøger en gruppe jord- og betonarbejdere i forventningen om, at de er kvinder, og måber over mødet med det seksualiserende blik. Hun medbringer en naivitet/selvfølgelighed i forhold til kvinders evner og rettigheder, som sine steder er rørende.

Kontrasten mellem Barbies selvopfattelse og menneskeverdenens associationer til hende (overflade, kapitalisme, materialisme, seksualisering, stereotypificering og så videre) er betragtelig og overrasker hende tydeligvis.

Ken får også et chok i menneskenes verden, for her fylder mændene godt op i det offentlige rum. De har rettigheder. De færdes med naturlig autoritet. Han siger paf: ”De respekterer mænd!”, og han vender tilbage til Barbie-land med en stabel bøger under armen med intentionen om at gennemføre en Ken-revolution.

Visse iagttagere, historieløse og krænkelsesparate, ser filmen som en nedgørelse af mænd. Andre ophøjer Barbie til filosof. En tredje gruppe, som Sørine skriver sig ind i, mener, at filmen skulle have et særligt hyperindividualistisk ærinde. Alle tre grupper skyder forbi. Filmen insisterer på at give gods til refleksion – at stimulere omfortolkning gennem sine overraskende koblinger – endda sjældent meget af en kommerciel Hollywood-produktion at være.

Bliver sideeffekten af Barbie-filmen endnu mere ”lyserødt” i verden? Det håber jeg ikke. Men filmen skal have, at den rummer invitationer til en mere nuanceret farvepalet end den historisk dominerende, og at den grovtygger mange af de tematikker, der præger tidsånden.

Som en person, der ofte skriver om selvsamme tidsånd, må Sørine sikre sig en Barbie-billet i stedet for at lægge sig i slipstrømmen af fordomme og andres vurderinger. Jeg giver!

Anette Prehn er forfatter og sociolog.