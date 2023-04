Sørine Gotfredsen: Grundtvig ville nikke, hvis han så, hvad Simon Kvamm har gang i

Jeg har intet set af denne sæsons udgave af sangkonkurrencen ”X Factor”, der netop er afsluttet på TV 2. Men jeg har trods alt opdaget, at en af dommerne, musiker Simon Kvamm, besluttede, at alle hans deltagere skulle synge på dansk. Ifølge et interview i Politiken med denne begrundelse: ”Jeg synes, det er naturligt at synge på det sprog, vi taler med hinanden, og det sprog, vi drømmer på.”

Simon Kvamm observerede, hvordan det engelske sprog er udgangspunktet for de unge sangere, og det ville han gerne ændre på. Det lyder fornuftigt, ja, nærmest barmhjertigt, hvis man anser modersmålet for at være en del af kilden til menneskets styrke, men i mandagens panel på TV 2 News så man anderledes på det. Vi skal blot lade udviklingen gå sin gang, for det danske sprog har tabt, mente politisk kommentator Noa Redington. En anden udtalte, at hvis Simon Kvamms beslutning om kun at iscenesætte sange på dansk skyldes ønsket om at værne om sproget, har det næsten noget fascistisk over sig.

Samtalen repræsenterede et både fordømmende og instrumentelt syn på sproget, og vi forstår, hvilken sørgelig mental arv, der her dominerer. Det gør det 20. århundredes erfaringer med totalitær samfundstænkning og ophøjelse af begrebet folk, der nemlig fortsat inficerer så mange sind, at indsigt i sprogets åndelige betydning er gået tabt. Sprog forstået som modersmål er blevet til noget suspekt, og den, der som Noa Redington udviser kølig ligegyldighed over for sit eget sprog, positionerer sig samtidig som den, der ikke kan mistænkes for at være nationalt sindet.

Mekanismerne i et gennemsnitligt dansk mediepanel anno 2023 med fortsat lige linje til forskrækket kulturrelativisme er – medmindre man inviterer selvstændigt tænkende journalister som Anna Libak eller Jakob Kvist – ulideligt gennemskuelige. Angående sproget er der bare så frygteligt meget på spil, og vi må for eksempel overveje, om tidens sprogforvirring og engelske inficering af modersmålet også bidrager til unges (og ældres) vemod.

Artiklen fortsætter under annoncen

At mestre sit medfødte sprog udgør en direkte kilde til lykke og selvværd, og man kan simpelthen se på et menneske, hvordan frustrationen vokser, når ordene mangler. Det betyder ikke, at alle forventes at kunne tale et lige formfuldendt dansk. Men det betyder, at visse menneskers arrogante syn på det danske sprog som noget, der blot må dø, hvis det skulle komme så vidt, rummer reel kynisme. Mange, specielt de svagere, lades i stikken, hvis ingen værner om sproget, og mens jeg ikke længere orker at skrive kritiske kommentarer om ”X Factor” og programmets nedrige skolegårdsmanerer, skal Simon Kvamms sproglige ambition virkelig anerkendes.

Jeg tror, at Grundtvig nikker i sin himmel. Han ville have de store sandheder udtalt på ”vort jævne modersmål”, fordi den dybere erkendelse og det medfødte sprog hører uløseligt sammen. Det er påske og tid til for alvor at forstå dette igen. Sluk for TV 2. Specielt for debatpanelet i ”News & Co”. Og gå i kirke.

Sørine Gotfredsen er sognepræst og debattør.