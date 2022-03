Sørine Gotfredsen: Nej, Ane Halsboe-Jørgensen. Vi må ikke dæmonisere russisk kultur

Kultur-og kirkeminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) er i færd med at få nedtonet sporene af russisk kultur i landet. Hun kalder det en opfordring til refleksion, men vi ser, hvor nemt det er at aktivere en bevægelse, der kan blive svær at bremse, skriver Sørine Gotfredsen