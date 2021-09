Sørine Gotfredsen: Nej, Uffe Buchard. Lysten alene kan ikke drive værket

Modemanden Uffe Buchard sagde i P4's "Sara og Monopolet", at en lytter kun skulle deltage i et bryllup, hvis hun havde lyst. Sørine Gotfredsen er uenig

Jeg vil gerne takke statsministeren, for hun har sat et ord på dagsordenen, som vi ofte ikke forstår grundigt nok. Det drejer sig om ordet lyst. Mette Frederiksen (S) bragte det i centrum, da hun for nylig udtalte, at vi ikke bør godtage myten om, at man primært skal gå på arbejde af lyst.