Sørine Gotfredsen: Ny plejehjemsdokumentar viser, hvorfor valget ikke kun kan handle om klima

Og en vis firkantet logik træder frem: Hvis vi alligevel inden længe ikke mere kan trække vejret frit på kloden, virker det en smule omsonst at gå så meget op i fremtidens motorveje eller en ekstra skattelettelse. Proportionerne kan synes skæve, men onsdag aften blev de bragt lidt mere på plads, ikke fordi klimadebatten ikke er uhyre vigtig, men fordi vi her blev konfronteret med en anden og meget konkret udgave af den grumme virkelighed.

Nye skjulte optagelser fra ældreplejen, denne gang fra Køge, viser, hvordan ældre og demente behandles så koldt og nedværdigende, at man kan få tårer i øjnene ved tanken om, at ens egne forældre nogensinde skulle udsættes for så megen ydmygelse. Samvittighed og næstekærlighed bliver med ét gennem et sådant vidnesbyrd til helt konkrete størrelser, og bestyrtelsen over at opleve et plejepersonale trampe på et forsvarsløst menneske chokerer lige så meget som at få beskrevet, hvordan floderne udtørrer i Europa. Man skal være varsom med at sammenligne Rundetårn og et tordenskrald, men ikke desto mindre trænger spørgsmålet sig på: Hvad skal optage én mest? Kloden eller den enkelte?