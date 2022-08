Når DR har taget et normbrydende skridt ved at invitere et homoseksuelt par med i ”Gift ved første blik”, kan det pudsigt nok resultere i, at normernes uopslidelige karakter blot cementeres, skriver Sørine Gotfredsen

Sørine Gotfredsen om 'Gift ved første blik': Bryder DR normerne ved at invitere et homoseksuelt par med?

Der blæser en kraftig vind på tværs af normerne. I den senere tid har man kunnet følge med i beretningen om en gruppe, der kalder sig Normstormerne, og som rundt omkring inviteres til at undervise skolebørn i at tænke på tværs af tradition.

Efter sigende illustrerer de blandt andet deres pointer ved at stå på stolene i stedet for at sidde på dem. Jeg kom i tanke om dette normstormløb, da jeg ved en fejl i lørdags så genudsendelsen af første afsnit af den nye og ottende sæson af DRs ”Gift ved første blik”. Det er programserien, hvor nogle mennesker uden på forhånd at kende hinanden af eksperter sættes sammen i par, bliver viet af en velvillig kommunal pauseklovn og i løbet af nogle uger skal lære at leve som mand og kone. Eller – og her kommer elementet af normbrud ind i billedet – som mand og mand.