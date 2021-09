Jævnligt efterspørges journalister, der trodser den gode stemning og bare insisterer på at få et svar og komme ind til sagens kerne. Det hørte man forleden i "P1 Morgen"

Omkring Marmorkirken i København står en række statuer af vigtige personligheder. Søren Kierkegaard, N.F.S Grundtvig og Thomas Kingo for at nævne et par stykker.