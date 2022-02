Sørine Gotfredsen: Samtalen vil atter blive konservativ

Grundlæggende tror jeg på, at mennesket altid er i færd med at lede efter spor af sin egen forankring. Vi har brug for at tro på, at noget vil bestå, og de fleste kender til frygten for at miste den nære virkelighed og bevæge sig i retning af et punkt, hvor man ikke længere kan mærke tryghed. Lad mig her til indledning citere den franske filosof Simone Weil: