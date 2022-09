Sørine Gotfredsen: Selv den helt store lyserøde selvfremstilling må ikke kritiseres

Det er min fornemmelse, at begrebet køn efterhånden fylder så meget i den offentlige samtale, at det skader evnen til at tænke klart. Seneste eksempel ser vi i sagen om den kjole, som tidligere statsminister Helle Thorning-Schmidt (S) var iført til fejringen af dronning Margrethes 50-årsjubilæum forrige søndag.

Den var lyserød, opsigtsvækkende og ikke mindst meget nedringet, og Helle Thorning-Schmidt var med den stensikker på at bliver festens anden hovedperson. Denne vinkel på tingene har dog ikke fyldt meget, for snarere glæder mange sig over, at vi i den progressive udvikling frem imod lysere tider har annulleret en stor del af det fordømmende syn på, hvad kvinder kan iføre sig. Noget har flyttet sig, siger de. Ja, men på en anden måde, end de nok regner med.