Sørine Gotfredsen ser gerne, at Landsholdet falder på knæ for ordentlig opdragelse

Fodboldspillere falder af og til på knæ før kampstart i sympati med Black Lives Matter-bevægelsen. Det samme burde landsholdets spillere gøre for at få deres fans til at opføre sig ordentligt, mener Sørine Gotfredsen

Det sker mere og mere hyppigt i vor tid, at sportsfolk blander sig i samfundets debatter. Særligt populært er det at udtrykke helhjertet kritik af racisme og diskriminering af homoseksuelle og andre minoriteter, og det seneste synlige vidnesbyrd om dette opstod, da fodboldspillere i sympati med Black Lives Matter-bevægelsen fik for vane før kampstart i samlet flok at falde på knæ.

Nogle gør det fortsat. Med vor tids omfangsrige tv-dækning af ikke mindst fodboldkampe døgnet rundt, året rundt, er det en stærk symbolsk stemme, spillerne råder over, og man kunne ønske sig, at de tog den i brug nu. Ikke denne gang for endnu engang i tidens lune medvind at opfordre til flere korrekte holdninger om mangfoldighed, men for at understrege betydningen af basal ordentlig opdragelse. Slet og ret.