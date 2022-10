Sørine Gotfredsen: Signe Molde misforstår de sidste modige præster

Signe Molde er indlysende skarp, men også en trofast bærer af tidens populære tænkning. Måske er det på tide, at hun begynder at overveje, hvad der sker i et samfund, hvor holdningerne bliver mere og mere ensrettede

Signe Molde er indlysende skarp, men også en trofast bærer af tidens populære tænkning og dertil store mængder af den dømmende ironi, der gør det så nemt at stå på sidelinjen og se undrende på dem, der skiller sig ud. For eksempel antog Signe Molde blot, at Jesper Bacher er homofob, og den vitale skelnen mellem det teologiske syn på ægteskabet og den basale respekt for homoseksuelle mennesker fangede hun ikke.

Den missionske Henrik Højlund repræsenterer den lidenskabelige bibellæsning, mens Jesper Bacher med tidehvervsk vingefang forsøgte at forklare, hvordan indførslen af homoseksuelle vielser afslører, at vi har løsrevet os fra Guds oprindelige intention med det skabte.