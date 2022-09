Sørine Gotfredsen: Som teenager ville jeg heller ikke have børn. Men frygten er i dag livsfornægtende

Mange ser det i dag som tegn på ansvarlighed at undlade at få børn. På den måde er frygten for fremtiden i færd med at blive til en ideologi, der ser forsagelse af livet som en slags vej til at frelse det, skriver Sørine Gotfredsen

Som endnu én af denne verdens eksistentielt tyngede teenagere sagde jeg engang til min far, at jeg ikke ville sætte børn i verden. Livet forekom mig så fyldt med sorger og genvordigheder, at jeg faktisk ikke fandt det humant at udsætte flere for en lang tilværelse proppet med trængsler.

Min far svarede, at det forekom ham at være en noget livsfjendsk indstilling til det hele, hvilket han jo havde ret i. Men jeg var så overvældet af de mange øjeblikke, hvor man erfarer ensomhed og tvivl om, hvorvidt det nogensinde bliver bedre, at konsekvensen måtte være i det mindste at gøre mit for at skåne andre.