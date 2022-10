Mennesker skal smile, eller rettere, kvinder skal smile, og uden at lyde som en feministisk kampperson må jeg sige, at det er trættende af patroniserende typer at få at vide, hvordan man bør se ud, skriver Sørine Gotfredsen

Det var især, da jeg som teenager begyndte at gå i byen, at det ofte skete. Utallige gange har mænd – stort set altid mænd – opfordret mig til at smile mere, som om dette simpelthen grundlæggende ville få tilværelsen til at synes mere forståelig for dem.

