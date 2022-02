Sørine Gotfredsen svarer på kritik af kronprinsesse Mary: Vi mangler forståelse for sprogets betydning

Man kan ikke til fulde tage en anden kultur til sig uden at få sproget manifesteret i sit indre. Selvom det næppe kommer til at føles som ens modersmål, bør det komme så tæt på som muligt, skriver Sørine Gotfredsen som reaktion på kritikken af hendes mediekommentar om kronprinsessens dansk

Jeg har modtaget en del henvendelser siden min kommentar om kronprinsesse Mary, hvor jeg forholdt mig til hendes brug af det danske sprog. Samtidig lovpriste jeg hende for hendes vindende personlighed og store engagement, men jeg havde nok forventet en lidt større beherskelse af dansk efter næsten tyve år i landet.

Den holdning har ikke blot mødt uenighed, men også fortørnelse. Grundlæggende tror jeg, at det i længden er sundest for alle, at vi sammen med kærligheden til kongehuset, som jeg i høj grad deler, nogenlunde frimodigt kan diskutere medlemmernes varetagelse af embedet. Det er svært for mennesker at navigere klogt i en stemning af unuanceret smiger, men nok om det.

Det interessante ved alt dette er jo sagens essens: sproget. Vort modersmål. En af mine venner sagde forleden, at han var uenig i min kritik, eftersom han udmærket kan forstå, hvad kronprinsessen siger, og mere forventer han ikke. Her skilles vore veje angående synet på betydningen af et sprog, der ikke i mine øjne blot udgør et praktisk redskab, der skal muliggøre en samtale.

Et sprog er i mine øjne på dybere vis knyttet til hele vores indre virkelighed og fremtræden i verden. Læs blot, hvordan filosoffen Hannah Arendt beskriver erfaringen af at blive adskilt fra sit sprog, som det skete, da hun i 1933 måtte forlade Tyskland: ”Vi mistede vores sprog, hvilket vil sige naturligheden af vores reaktioner, enkeltheden af vores gestik, det ukunstlede udtryk for vores følelser.”

Noget går tabt, når man skal begå sig på et fremmed sprog, og man kan hurtigt komme til at tale i almindeligheder, idet man mere eller mindre ubevidst overtager de sætninger, man hører omkring sig.

Jeg gjorde det selv, da jeg som 26-årig boede et år i England, hvor jeg studerede på University of Sussex og til min enorme frustration kom til at føle mig som en sært overfladisk skikkelse, der ikke var sandt til stede. Der manglede ironi og glæde i min stemme, indforståethed, kærlighed til ordene og den sans for deres lyd, der på dansk føles lige så naturlig som åndedrættet selv. Jeg måtte nøjes med en række engelske ord sat teknisk sammen i sætninger, og mest nærværende var jeg, når jeg i smug talte dansk med mig selv. Kun her var jeg fri af risikoen for at komme til at optræde som et uselvstændigt produkt af en stemning, hvilket så nemt kan ske, når man ikke kan samtale på sit eget sprog og ej heller mestrer det fremmede.

Man kan komme til at føle sig som en dårlig skuespiller, der kæmper for at skjule sin hulhed, og efterhånden forstod jeg, at skal man bo i et andet land, skal man mere end noget andet kæmpe for at komme til at beherske dét lands sprog. Manglende forståelse af netop dette har i et årelangt multikulturelt eksperiment bidraget til at gøre det så vanskeligt for mange at blive del af Danmark.

Det at kunne tale dansk er ikke i integrationsbestræbelserne blevet æret nok, og vores negligering af sprogets dybde udgør en stor del af det tragediefyldte ved epokens kultursammenstød. Man kan ikke til fulde tage en anden kultur til sig uden at få sproget manifesteret i sit indre, og mens det for den voksne tilflytter næppe nogensinde kommer til at føles som ens modersmål, bør det komme så tæt på som muligt.

At sprog og Ånd hører sammen ved vi ikke blot takket være Grundtvig, der skriver: ”Modersmål er det rosenbånd, som store og små omslynger, i det lever kun fædres ånd, og deri kun hjertet gynger.”

Det kan også erfares gennem ens eget vemod ved at høre sproget blive misrøgtet med bevidstløs abekatte-kopiering af vendinger som ”fremadrettet”, ”hvad er det nu, det hedder…” og ”jeg tænker, at…”. Det kan gøre næsten fysisk ondt at lytte til den slags, fordi man aner, at den, der taler, svigter ”fædres ånd” ved ikke at formulere sig mere omhyggeligt.

Man står ikke kun til ansvar for sig selv, når man bruger sit modersmål, for fællesskabet kan opbygges gennem den enkeltes brug af det, hvilket dronning Margrethe gennem så mange år har demonstreret.

Af samme grund piner det, når man mærker forråelse eller forsimpling i egne formuleringer, og personligt aner jeg selvforagt, når jeg kommer for skade at bande. Det lyder som en overdreven from reaktion, men det er det ikke. Det er blot udtryk for et helt spontant ubehag. Ordene har tråde til vort inderste, de grimme bryder ned, mens de beherskede bygger op, for sprog rummer Ånd.

Når man værner om sine ord og hele tiden ønsker at lære flere at kende, kan man med årene mærke en vidunderlig taknemmelighed over virkelig at være et menneske, der er blevet givet den gave at råde over et sprog. Alt for længe har vi i Grundtvigs fædreland glemt, hvad sprog betyder, og jo mere synlig ens position i samfundet er, desto mere har man mulighed for at bidrage til at minde alle om det.

Ja, jeg vil gå så langt som til at mene, at det ikke mindst blandt de kongelige hører til blandt det vigtigste overhovedet at bestræbe sig på.

Refleksion skrives på skift af historiker og medlem af Folketinget for Venstre Mads Fuglede, sognepræst Sørine Gotfredsen, biskop Henrik Wigh-Poulsen, professor i organisation og filosofi Bent Meier Sørensen og sociolog og forfatter Anette Prehn.