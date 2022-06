Sørine Gotfredsen: Tror Inger Støjberg, at vi er idioter? Nej, og hun er heller ikke selv en

Man kan nok have været en del af det så længe, at det kan knibe med at gennemskue følgerne. Jeg tænker på tilstanden, der kan opstå for de politikere, der færdes særligt meget i medierne og gradvist formes til symboler på en bestemt sag eller grundholdning.

Tag en kvinde som Inger Støjberg, der i dén grad har udviklet sig til et mediefænomen med sin karakteristiske røde hårknold, og som i kraft af en højspændt livsfase med posten som integrationsminister, bruddet med Venstre, rigsretssag, domfældelse og 60 dage med fodlænke længe har været populær blandt journalister.