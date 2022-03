Sørine Gotfredsen: Ukrainsk særlov demonstrerer en indsigt, som længe har været undertrykt

For tiden ser vi billeder, der sætter mange års indvandrerdebat i perspektiv, og torsdag aften i tv-avisen på DR1 var de der igen.

Billeder af ukrainske familier, der adskilles på banegården, fordi kvinder og børn må flygte, mens mænd bliver og kæmper for deres land.

Når huset brænder, træder basale vilkår frem, og denne flygtningestrøm må sammenlignes med dén fra 2015, hvor bevægelsen fra Mellemøsten med den syriske borgerkrig som udgangspunkt på ny tog fart. Også her blev kvinder og børn jaget på flugt, men derudover rejste også mange unge mænd nordpå.

Jeg ved godt, at mænd lige nu ikke har tilladelse til at forlade Ukraine, men vi ved også, at tusinder frivilligt rejser hjem for at bekæmpe Putins tropper. Og synet af de mange flygtende unge mænd fra 2015 fik én til at overveje øjeblikket, hvor man enten skal blive og slås for sit land eller forlade det, når det er i færd med at kollapse. Hvilket jo kun kan forstås af den, der har prøvet at stå i det valg.

Men vi lærte også, at mange i 2015-strømmen reelt ikke havde behov for beskyttelse, og der er med andre ord forskel på flygtningestrømme.

Ikke mindst derfor studser man lidt over den kluntede dans på stedet, som Det Konservative Folkeparti har opført i forbindelse med den særlov, der gør det muligt for ukrainske flygtninge her i landet straks at komme i arbejde.

Først sagde partiet nej, så fortrød man og sagde ja, og i torsdags i P1-programmet ”Slotsholmen” ville hverken formand Søren Pape, eller de ellers normalt så talende partikolleger Mette Abildgaard og Marcus Knuth stille op.

Ud over det provokerende ved, at de folkevalgte pludselig fordufter fra mediefladen, når de har en dårlig sag, må man spørge, om De Konservative har mistet orientering efter mange års værdidebat. Den er også kompliceret, det skal siges, og desto nyttigere er det, at visse ting står klarere nu.

Man kan nemlig tolke den ukrainske særlov som en slags besindelse på den indsigt, der længe har været undertrykt – nemlig, at vi både åndshistorisk og geografisk står nogen nærmere end andre. Når kvinder flygter, mens mænd bliver og kæmper for deres land i vores europæiske baghave, er der bred enighed om at hjælpe, og det undrer, at netop konservative politikere har glemt den pointe.

Det var jo ellers her, vi kom fra, inden ideologien gik amok, og man med den vidtløftige John Lennon-drøm fra 1970'erne og 1980'erne ønskede at udviske alle skel på kloden og gøre det til universel moralsk lov at tage imod enhver.

Det var jo her, vi kom fra. Fra opgaven primært at hjælpe dem, vi deler åndsfællesskab med, så de kan leve trygt, indtil de skal hjem igen, og den daglige billedstrøm af ukrainske flygtninge minder os om den oprindelige forståelse af, hvad en flygtning er.

De konservative politikere havde tilsyneladende glemt det, indtil de altså pludselig huskede det igen, og den store mediefortælling om de ukrainske flygtninge vækker vores historiske hukommelse til live. Den fra før 1970.

Sørine Gotfredsen er sognepræst og debattør.