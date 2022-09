Sørine Gotfredsen undrer sig: Hvorfor udstiller medier ikke Støjbergs svagheder?

Det diskuteres ofte, om medierne går for tæt på politikerne og for skamløst snager i deres private anliggender. De kunne godt snage lidt mere i Inger Støjbergs, skriver Sørine Gotfredsen

Som bekendt er valgkampen i fuld gang, og der har allerede været afholdt tv-debat mellem de tre statsministerkandidater. Samtidig er den politiske TV 2-journalist Søren Lippert i færd med at gennemføre en række kritiske interviews med partilederne, og forleden var turen kommet til Danmarksdemokraternes formand, Inger Støjberg.

Det var en særdeles interessant oplevelse, der forbløffende nok ikke har fået særlig meget omtale i medierne. Forbløffende, fordi Inger Støjberg havde så svært ved at svare på spørgsmålene, at det virkelig skiller sig ud. Alt imens man ovenikøbet ikke undervejs følte sig specielt overbevist om, at hun på noget tidspunkt har tænkt sig at gøre det.