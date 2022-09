Sørine Gotfredsen undrer sig: Hvorfor udstiller medier ikke Støjbergs svagheder?

Det var en særdeles interessant oplevelse, der forbløffende nok ikke har fået særlig meget omtale i medierne. Forbløffende, fordi Inger Støjberg havde så svært ved at svare på spørgsmålene, at det virkelig skiller sig ud. Alt imens man ovenikøbet ikke undervejs følte sig specielt overbevist om, at hun på noget tidspunkt har tænkt sig at gøre det. Søren Lippert forsøgte blandt andet at få Inger Støjberg til at angre sin håndtering af sagen om den ulovlige adskillelse af flygtningeægtepar, der resulterede i en fængselsdom til den tidligere integrationsminister. Dengang som medlem af Venstre. Det fik Inger Støjberg til at udfolde sin velkendte strategi, hvor hun frem for at forholde sig til de lovovertrædelser, hun blev dømt for, taler til vores fælles samvittighed og spørger, om nogen mon går ind for, at 13-årige piger tvangsgiftes bort? Hendes egen nabos datter var i øvrigt 13 år, da meget af dette stod på, skulle vi også lige vide.

Man føler sig hensat til et sært følelsesladet hurlumhejhus, hvor tankerækkerne er koblet af den mere rationelt håndgribelige del af verden, og Inger Støjberg siger i løbet af denne halve time stort set intet om, hvad Danmarksdemokraterne vil. Til gengæld får vi flere gange at vide, at hun tog sin dom med oprejst pande, og at alle jo desuden er klar over, hvad hun står for.