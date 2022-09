Sørine Gotfredsen: Ungdommen skal huske begrebet nåde

Jeg konkluderede bagefter, at tidens woke-ideologi og kamp for menneskets ret til ikke at blive krænket kan føre til en lidt firkantet tænkning. For eksempel afviste disse fire blankt tanken om, at folkekirkens fællesskab også kan rumme mulighed for at fravælge kvindelige præster, for den slags må ikke forgå i en statslig ramme, lød det. Her er der ikke plads til afvigelser, hvor ubetydelige de end i praksis er, og denne hang til overordnet minutiøs ensretning giver sig til kende på flere måder.

En sag på Munkensdam Gymnasium i Kolding illustrerer det. Fem drenge fra 3.g har med primitiv og nedladende sprogbrug ranglistet pigerne fra 1.g efter udseende, hvorpå listen er blevet offentliggjort. Mange er vrede – forståeligt nok – og skolens rektor, Per Møller, har som straf sendt drengene hjem i en uge. Men her stopper historien ikke.