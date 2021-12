Sørine Gotfredsen: Upassende interview om alderdom med Søren Ulrik Thomsen

Søren Ulrik Thomsen blev i onsdags interviewet på P1 af Nanna Mogensen om sin frygt for alderdommens forfald. Interviewet blev dog upassende og respektløst, mener Sørine Gotfredsen.

Det forekommer mig, at der tales en hel del om alder. Det hænger utvivlsomt sammen med, at vi i en afmystificeret tidsalder med vaklende tro på evigheden har ekstra svært ved at forholde os til døden og det forfald, der indtræffer på vejen derhen.