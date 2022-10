Sørine Gotfredsen: Valgkampen mangler hjerteblod

Fraværet af dette tema præger valgkampen, og ud over igen at konstatere at både Jakob Ellemann-Jensen og Søren Pape Poulsen har svært ved seriøst at presse den siddende statsminister, kunne man i søndags se, hvor lidenskabsløs debatten kan blive, når den mest handler om skat og justering af velfærd.

Det står mere og mere klart, hvor meget værdidebatten i årtier har portrætteret politikerne, idet diskussionerne om danskhed, islam, ytringsfrihed, kristendommens betydning og det store kulturmøde afslører så meget om et menneskes egentlige livssyn. På den måde har værdidebatten længe været kilde til en mindre teknokratisk politisk retorik, og debatten på DR i søndags klargjorde, hvor gold samfundssamtalen atter kan blive, når værdikampen negligeres.