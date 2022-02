Sørine Gotfredsen: Vi bør skifte nationalsang

Man hører stort set ikke "Der er et yndigt land" uden for sportens arenaer, men en nationalsang skal samle nationen om mere end fadøl og klaphat.

Det kan måske synes lidt omsonst, men der skal argumenteres for sagen alligevel. Efter endnu en håndboldslutrunde, hvor Danmark i søndags vandt bronze, har de forskellige europæiske nationalsange atter fyldt tv-sendefladen. Og det står igen klart, hvor svært det er at holde af ”Der er et yndigt land”.

I samspil med ”Kong Christian stod ved højen mast” udgør Adam Oehlenschlägers tekst fra 1819 med H.E. Krøyers melodi vore to nationale hymner, og mens den første vist stort set aldrig synges i folkelig sammenhæng, er det også decideret sjældent, at ”Der er et yndigt land” synges udenfor sportens arenaer. Her er den til gengæld blevet dybt integreret.

Der er noget galt, når man stort set kun oplever nationalsangen, når man ser sport i fjernsynet. Sørine Gotfredsen Sognepræst og debattør

Det er siden 1980'erne blevet en fast tradition at synge sangen før landskampe, og mens jeg ikke er i tvivl om, at mange holder af ritualet og berøres af øjeblikkets følelsesfuldhed, må man sande, at sangen ikke i bredere forstand rigtig virker. Derfor bliver man både gul og grøn af misundelse, når man lytter til den norske eller russiske – for slet ikke at tale om den svenske, ”Du gamla, du fria”, der er så smuk, at man kan få tårer i øjnene på svenskernes vegne. Mens man tilmed husker, hvordan menneskemængden i sin tid foran kongeslottet i Stockholm sang nationalsangen ved kronprinsesse Victorias bryllup.

Ville man foran Amalienborg synge ”Der er et yndigt land”? Næppe, og i hvert ikke uden hurtigt at skabe fornemmelsen af at være samlet til en landskamp med fadøl og klaphat, alt det, der gennem årene har lagt et lag af noget lidt bøvet hen over ”Der er et yndigt land”. Ikke et ondt ord om publikums fest, den er god nok, men der er noget galt, når man stort set kun oplever nationalsangen, når man ser sport i fjernsynet.

Tilmed giver alternativet sig selv og er i øvrigt blevet foreslået før. ”I Danmark er jeg født” er det oplagte valg som dansk nationalsang, for med H.C. Andersens personlige hyldest af at høre hjemme og elske sit sprog samt taksigelsen til Gud for at have skænket alt godt, hensættes man i en ganske anden sfære.

En bestemt indvending vil naturligvis i disse tider give sig selv. Det vil blive hævdet, at teksten er ekskluderende i sin understregning af betydningen af at være født i landet, for hvad med alle dem, der er kommet hertil på anden vis? Jeg foretrækker at satse på, at ordene om at have hjemme og mærke hjertet banke for sit land i længden for de fleste ville kunne udgøre et kernebudskab, for som det er nu, har vi en nationalsang, der ikke for alvor samler. Medmindre man ser landskamp.

Ikke mange har lyst til at synge ”Der er et yndigt land” til fødselsdage, bryllupper, Sankt Hans-fester eller sognegårdsarrangementer, for den falder ikke folk ind, når de står samlet i en have, og i takt med at håndbold og fodbold i så udpræget grad er blevet tv-fænomener, er nationalsangen fulgt med. Opslugt af mediekraften og i store træk henvist til det abstrakte fællesskab, der i dag findes på den anden side af en tv-skærm. Det er på tide at skifte den ud.

Sørine Gotfredsen er sognepræst og debattør.