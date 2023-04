Sognepræst: Det slider at arbejde tæt med døden, men vi taler ikke så meget om det

Der er så mange tab, og der er så meget sorg i verden. Det bliver man opmærksom på, når man er præst. Døden banker hele tiden på. Og den er ligeglad med, om det er tirsdag eller lørdag. Den er ligeglad med, om du har kræfter og overskud, eller om du er helt udkørt. Den tager hele tiden for sig af sine livretter – som er levende mennesker.

Som præst står du hele tiden ansigt til ansigt med døden. Du ser mennesker tage afsked. Igen og igen. Når de har båret kisten ud til rustvognen, og der ikke er mere at sige eller gøre. Andet end at stirre hjælpeløst på kistens blanke overflade med så meget kærlighed indeni. Så står vi der i en halvcirkel. Bedemanden bukker tavst, sætter sig ind i bilen. Som en snegl slæber den sig af sted indtil det første hjørne, hvor den sætter farten op. Det var så endnu et liv. Endnu et punktum. Igen som vidne til al den sorg.

Det er præsten, der har den. Det er præsten, der skal være der. Lytte. Give plads til smerten og længslen. Det er præsten, der skal stå ved kisten og se ind sorgens ansigter. Være i rummets tyngde. Og se, hvordan ægtefællen gennem et helt liv krøller sig sammen på kirkebænken. Lille og knuget. Se, hvordan børnene græder og børnebørnene ligeså. Og vennerne, der fulgte dem gennem livet.

Samtidig kan begravelser være noget af det mest meningsfulde i vores arbejde. Tænk, at vi får lov til at være der på det afgørende tidspunkt i menneskers liv. Tænk, at vi kan få lov til at gøre en forskel. Det er både intenst og meget givende. Derfor bliver vi ved. Vi bliver ved med at kunne finde håb og livsfylde i det mørke, som døden også bringer med sig. Vi bliver konstant mindet om, at intet kan tages for givet. Taknemmelig over at være i live – i modsætning til den døde i kisten, som vi så ofte står ved siden af.

Tænk, at mine børn er sunde og raske, så langt væk fra døden. Og så alligevel. Hvis ikke de kommer hjem på det aftalte tidspunkt en weekendaften, så tror jeg, de ligger døde på gaden, og jeg når at putte dem i kiste og rustvogn på et splitsekund. Jeg ser den fulde kirke fyldt med blomster og en knugende sorg, som jeg ikke altid kan ryste af mig.

Det må være en arbejdsskade. Det må være, fordi sorgen og døden også slider og sætter sig i knoglerne på én. Det taler vi ikke så meget om.

Mine præsteveninder har alle sammen stærke minder fra begravelser, de har haft, der har prentet sig ind i sjælens hulrum: begravelsen af den gamle mand, hvor enken udstøder et smertens hyl, da første salme går i gang. Den gamle kone, der lægger sig helt stille hen over kisten i rustvognen. Eller moderen, der bærer sin toårige søns kiste med den ene hånd, mens hun holder datteren i den anden hånd og fortæller helt nøgternt, at nu bærer de lillebror ud til graven. Eller faderen, der bliver så svimmel, da deres barn i kisten skal bæres ud, at han må lægge sig ned på kirkegulvet.

Oplevelser, der aldrig bliver glemt, men klæber sig til nethinden og lagres. Døden slider. Og hvis der pludselig kommer mange begravelser i træk, så død og sorg står i kø, kan det næsten blive giftigt.

Lad os tale noget mere om, hvordan det er at arbejde med døden så tæt inde på livet.

Ane Sofie Lindegaard er sognepræst.