Der er et tidspunkt på året, hvor mange bliver lidt ekstra tyndhudede. Som bladene begynder at falde, antallet af mørke timer stiger, og kalenderen langsomt nærmer sig november, kommer det: I disse dage er vi nemlig meget tæt på allehelgen.

Tidspunktet er som stille suk, der lægger sig i sindet på én. Som en tavs sang, der synges i hjertet på én. Det kommer, fordi tiden omkring allehelgen gør, at sorgen efter tabet af et elsket menneske træder frem. Ja, det kan ligge lige under huden på én.