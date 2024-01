Sognepræst: Da lægen sagde ”nazi” på fødegangen, provokerede det mig

Jeg er for ganske nylig blevet far for anden gang. Det var og er en kæmpe oplevelse, og jeg har meget at takke de dygtige mennesker i vores sundhedsvæsen for.

Men én oplevelse sidder alligevel fast på en ubehagelig måde: Midt i min hustrus kamp med veerne sad en jordemoder og en læge og diskuterede, hvor striks en eller anden producere omkring fødslen skulle forstås. Helt i orden, selvfølgelig. Lægen sagde så som afslutning: ”Jeg er altså ikke så nazi med det der.”

Jeg har hørt det før. Folk, der uden videre erstatter ”striks” eller ”firkantet” med ”nazi”. Det provokerede mig. Om det skyldtes den seneste tids forfølgelse af jøder, også her til lands, eller om det kom sig af den sårbare fødselssituation, skal jeg ikke kunne sige. Måske blev jeg bare provokeret, fordi det virkede så unødvendigt.

Hvordan kan et så højtuddannet menneske bruge sådan et ord i en situation, der på ingen måde har med nazisme at gøre? Jeg var lettere rystet, men valgte at ignorere det. Der var trods alt en fødsel i gang.

Vores sprog er altid under forandring, og sådan må det være. Men vi skal ikke bare blindt optage et hvilket som helst udtryk, der kommer til os. For hvis ”nazi” med tiden får lov til blot at betyde striks eller firkantet, mon så ikke der vokser en generation op, der ikke forstår alvoren og det modbydelige bidrag til verdenshistorien, som nazismen udgør?

Det kunne jo have været en jøde, som sundhedspersonalet havde stået over for der på fødegangen. Og så kan man jo håbe, at vedkommende i modsætning til mig havde haft mod til at sige fra. Men jeg tvivler. For jøder lever i skjul. Måske ikke fysisk, men mentalt og åndeligt. Det er enormt trist, og der er meget, man burde gøre ved det.

Men noget, vi alle kan bidrage med, er at få renset sproget for utilstedelige og unødvendige relativiseringer af nazismens uhyrligheder.