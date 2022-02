Sognepræst: Den kirkelige ledelse har svigtet i ulykkelig præstesag i Korup

Det ville klæde biskop Tine Lindhardt og den øvrige kirkelige ledelse at give John Mikkelsen en ordentlig offentlig undskyldning her år efter den ulykkelige sag er slut, skriver tidligere sognepræst

I midten af februar bragte DR en udsendelse om sognepræst John Mikkelsen fra Korup på Fyn. Udsendelsen havde den ubehagelige og kritisable titel ”Stemplet som creepy præst”. Vært var Trine Marie Ilsøe.

Hun interviewede på sober vis John Mikkelsen om sagen, der begyndte som sladder og bagtalelse i den fynske landsby. Præsten skulle have berørt en af pigerne i konfirmandundervisningen, og det endda på brysterne.

Præsten forstod intet af det og afviste alle anklager. Sagen kom politiet for øre og en undersøgelse gik i gang. Den stedlige provst, stiftskontorchefen og biskoppen handlede hurtigt på sagen.

Præsten blev øjeblikkeligt fritaget for tjeneste, og han blev rådet til at holde særdeles lav profil i sognet. Han sad, fortæller han i tv-udsendelsen, bogstaveligt talt for nedrullede gardiner slået ud af omstændighederne.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det var forfærdeligt at høre om. John Mikkelsen og hans kone var ærlige og åbne om hele nedturen. På en måde mindede den mig om Thomas Vinterbergs film ”Jagten”. Der var nærmest gået heksejagt ind på den præst, der havde været i sognet i 20 år.

Sagen endte med, at Fyns Politi lukkede sagen. Der var intet om det, men et menneske eller to blev knust.

De tre kirkelige hovedpersoner i sagen deltog ikke i tv-udsendelsen. Jeg har fuld forståelse for, at de ikke undervejs i sagen kunne udtale sig offentligt, men nu er der gået tre-fire år.

I udsendelsen nu vil biskop i Fyens Stift Tine Lindhardt stadig ikke udtale sig, men hun sendte en mail, at hun ikke kan udtale sig i den konkrete sag. Ikke så meget som en beklagelse overfor præsten.

Det havde klædt de tre ledere at give John Mikkelsen en ordentlig offentlig undskyldning her år efter sagen er slut. Det er god ledelse at indrømme sine fejl, og det menneskeligt helt rigtige at gøre, men der var tv-tavshed i Odense. Det er som om, at det ikke er gået op for den ledelse, at vi lever i en medietid. Man kan ikke bare lukke øjnene. Der sad flere hundredetusinder og så, hvorledes de kirkelige ledere svigtede.

Og hvor var Præsteforeningen? I et nummer af Præsteforeningens Blad her i februar skriver den nye formand Pernille Vigsø Bagge, at en ”præst skal vide sig beskyttet hver eneste dag”. Det er da godt at vide.

Gad vide, om John Mikkelsen har følt det undervejs. Hvor var fagforeningens protest, og hvor er støtten til medlemmet i dag? Det var aldrig gået i 3F.

Hvad der er sket bag lukkede døre for år tilbage, ved jeg jo af gode grunde ikke noget om, men jeg sad med en dårlig smag i munden over den kirkelige ledelses og Præsteforeningens manglende optræden nu.

Det var til gengæld flot af John Mikkelsen og hans kone at stå frem med historien.

Søren Hermansen er tidligere sognepræst.