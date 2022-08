Sognepræst er uenig med dem, der ikke ønsker kvindelige præster, men synes stadig de skal have ret til fravalg

Hasle-menighedsrådsformandens holdning hviler mere på tradition end på skriften, men alligevel synes jeg, at man der og andre steder skal have lov udelukkende at vælge mandlige præster, skriver sognepræst

Menighedsrådsformanden for Hasle sogn på Bornholm udtalte mandag til P1 Morgen på DR, hvor også Helsingørs biskop, Peter Birch, deltog, at han ville melde sig ud af folkekirken, hvis det ikke længere bliver muligt at fravælge ansøgere til præstestillinger på grund af køn.

Adspurgt, om han ville savne den pågældende menighedsrådsformand, svarede biskoppen forbavsende prompte nej. Han mente, at formanden talte situationen op i et leje, hvor den ikke hørte hjemme, og at Bibelen jo var genstand for fortolkning; der var i dag mange skriftsteder, man ikke følger i folkekirken, så hvorfor skulle de skriftsteder, formanden holdt sig til, så gælde? Når man læser Bibelen, er det væsentlige at finde ind til kernen, måtte man forstå på biskoppen.