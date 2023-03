Sognepræst: At gøre Jesus til brevkasseredaktør er lidt for smart

De mennesker, der hver søndag i P1 svarer på spørgsmål fra lytterne om, hvad Jesus ville tilråde i moralske valgsituationer som dem, de selv enten har været i eller frygter at komme i, kan ikke undskylde sig med uvidenhed; som præster i folkekirken kan de ikke være ubekendt med, at der i Jesu forkyndelse ikke foreligger nogen speciel moralforståelse, og at der for så vidt heller ikke findes nogen særligt kristen moral.

Det er meningsløst at spørge, hvordan man som kristen skal stille sig til de moralske problemer, der er knyttet til genteknologi og kunstig befrugtning, børneopdragelse og familieliv, debatten om lgbt+- og woke-bevægelser, organdonation og aktiv dødshjælp samt digital intelligens og fastsættelse af dødskriterier: hele den lange række af spørgsmål, som vi i disse år diskuterer.

Kristen moral indebærer ingen løsning på disse problemer. Dem må vi løse på egen hånd: rent humant gennem debat og politisk handling. I Jesu forkyndelse ivres der nu engang ikke for, at man skal handle godt i moralsk forstand for derigennem at blive et godt menneske.

Der opstilles ikke en række dyder, man kan virkeliggøre, intet dannelsesideal, man kan tilstræbe. På radikal måde vises man bort fra den selvoptagethed, alt dette repræsenterer; for livet er helt anderledes. Det kan ikke erhverves efter et skema eller principper. Det gives i overflod, og dets væsen er at blive givet videre. Som man selv har modtaget det, skal man befordre det videre.

Som Gud er grænseløs i sin godhed, umådeholden i sin tilgivelse og uendelig i at give, sådan skal vi selv grænseløst og uden reservation give os selv og vores liv til næsten. Vi skal ødsle os selv på den anden, ikke fordi det anses for et ideal eller middel til opnåelse af en lyksalighed, men simpelthen fordi livet er sådan; for som Gud er, er selvfølgelig det liv, han skænker.

Da vi fik denne tilværelse udleveret uden at have bedt om den og uden at kunne beherske den, fulgte der ingen brugsanvisning med, og hver dag får vi en ny stump af den udleveret og må klare det på egen hånd, for Jesus har ingen brevkasse.

At gå efter forskrifter og reglementer er at slå livet ihjel. Som tilværelsen er blevet udleveret til os, uanset om vi tror, at det er sket ved en række naturvidenskabelige tilfældigheder, eller vi tror, at den er givet af Gud og forkludret af os, sådan må vi udlevere os til den igen. At være trofast over for mennesker i hverdagens liv, det er – hvis man endelig vil bruge udtrykket – den eneste mulige kristne moral.

Malthe Madsen er tidligere sognepræst.