Sognepræst: Marie Høgh har ret – kirken må holde fast i kristendommens sprog

Kommunikationskonsulent Malene Bjerre forsvarer i Kristeligt Dagblad den 7. juni de influencere, som Aarhus Stift har engageret til at reklamere for dets kirkegårde. De blev nemlig kritiseret af sognepræst Marie Høgh, som fandt deres tekster overfladiske og åndløse. Sådan må hun mene, anfører Bjerre, fordi hun ikke kan slippe en uforståelig, gammel opfattelse af ånd.

Influencerne har et nyt og mere appellerende budskab "i et sprog, som vi forstår" – anderledes end Marie Høghs "kirkesprog".

Men Høgh har jo ret. Et stift bør benytte sig af sprog med en forbindelse til kristendommen. Også selvom et blad har målt, hvad nutidsmennesker helst tror på, og kan røbe, at ikke mange får deres åndelige behov opfyldt ved at "vende sig mod Gud".

Triumferende 69 procent foretrækker i stedet "indre fred", mens 63 procent har behov for at "være noget for andre". Derfor ligger influencerne religiøst rigtigt, flugtende med flertallet, når de forkynder ro og fred som kirkegårdsværdier, mener altså Bjerre.

Trods disse imponerende cifre må en sognepræst have lov at tage bladet fra munden uden at lade sig kujonere af statistik over tidsånd. Kirken skal ikke stå nede i vejgrøften med hatten i hånden, når kommunikationsfolket buser af sted med fejring af stærkt udbredte, postkristne værdier.

Tænk, om kirkens Herre aldrig havde skelnet og af og til ligefrem skældt ud, men fordomsfrit givet farisæerne ret i deres tidsånderi.

Og hans tjenere skal findes tro, som Paulus understregede. Tænk, om Paulus selv ikke utrætteligt stred mod alskens hedenskab, der sivede ind i den tidligste kirke. Tænk, om Luther forsagt havde bøjet sig for sin samtids sværmere og deres kommunikationsfolk.

Naturligvis opfatter mange unge i dag kirkegårde alene som parker fulde af fred og idyl. Det siger sig selv. Sådan tager de sig jo ud for det blanke blik. De ved ikke bedre, snydt for kristendomskundskab som de er. Derfor ligger de, før tiden allerede, på Assistens Kirkegård og bruner deres hud oven på skeletterne dybt under dem. De nyder solen, som er en vigtig del af deres idé om meningen med livet.

"Ånd" er desværre ved at blive et ord, der bruges i flæng; sikkert fordi nutidsmennesker så desperat savner, hvad sand ånd kunne skænke. Vi skal stadig prøve ånderne. Ikke alle er lige gode, og i folkekirken bør man have lov at trykteste dem for, om de er af Gud eller ej. Også uden at blive stemplet som "nedladende", "ekskluderende" og "hård".

Anders Raahauge er sognepræst i Sønderborg.