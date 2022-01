Sognepræst: Hvem sikrer kirkegængerne mod vaccinenægter-præsten?

Artiklen i Kristeligt Dagblad den 5. januar om den fynske vaccinenægter-præst efterlader nogle ubesvarede spørgsmål, som Kristeligt Dagblad godt kunne bore lidt i. Alle ansatte i folkekirken skal kunne fremvise et gyldigt coronapas. Vi præster har i hvert fald i mit provsti skullet sende en kopi af coronapasset til provsten – endda vaccinepasset. Og jeg går ud fra, at ikke-vaccinerede med korte mellemrum skal fremvise bevis for test, så vedkommende ikke udgør en fare for kirkegængerne. Bliver det overholdt, og afkræves præsten test forud for alle gudstjenester og så videre?